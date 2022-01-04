شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى التراب "عفروتو" يكشف السر وراء اسم "المفرش" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغنى التراب أحمد محمد عفروتو، الشهير بـ "عفروتو" سبب تسميته بـ "المفرش" من قبل بعض منافسيه في مجال التراب، وذلك من خلال رده على أحد متابعى المغنى في كومنت على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث يشهد مجال التراب في مصر هذه الأيام "موسم البيف أو الدس"، حيث يقوم مغنى التراب بإثارة المشاكل مع بعضهم البعض بسبب خلافاتهم عن طريق استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال طرح اغانى جديدة لهم.



عفروتو

وأوضح "عفروتو" السبب قائلا :" انا هفهمك يسطا انا كنت شغال في مجال الكافيهات والقهاوى، ويتر، بنزل طلبات للناس وبفتخر بـ ده لحد دلوقتى، واى حد راجل يعنى هيكون مبسوط، ب ده انه في الوقت اللى كلها كانت بتاخد مصروف هو كان بيشتغل بس مش موضوعنا".

وأكمل عفروتو قائلا :" المهم انا لما تشهرت بقيت بتعاير بشغلنتى دى بس مش بتزاول أوى من الموضوع لأن برضه اللى بيعيرنى بحاجة زى دى اكيد مشفش رجوله في حياته ولسه بياخد مصروف، اصل العاقل هيقول ده مظبوط كان بيشتغل عند الناس وينزلهم طلبات لحد ما بقى حاجة كبيرة فى المجتمع فا أول ما بشوف حد بيعيرنى بده بعرف انه كل حاجة متسهلاله او مشفش تربية او ميعرفش حاجة عن الأصول وبس".



عفروتو

وكان قد طرح عفروتو اغنيته الجديدة "تيجى جون" على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، بالتزامن مع بداية العام الجارى؟، والتي تعد اول اغنية من البومه الجديد "سان ستيفانو".

وهذه كلمات الأغنية :

بالمنظار

شايفك واد قلوده

قولتلهم يقولولك

فاكس اعمل log out

نزلت نجوووم

عفرت downloader

على وضعك ثابت

بطل يوجا

معاك رشوده متجليش

صاحبى الناس كرهاك متغنيش

كان بيعطلنى بس معسفنيش

بس لما تلوووووص متجليش

متجليش

متجليش

متجليش

لما تلوص لأ متجليش

متجليش

متجليش

متجليش

لما تلوص لأ متجليش

فاشخ السين غبار

عاش يا زميل go hard

جاى انت ب uber

انا جاى بال mini cooper

خد مصلحته و فلق

خد مصلحته و طار

لأ ده مش مجال ده لأه

قلبت سوق خضار

مش شايف كبار

مش هاشوفكوا تانى AY

بماشيكوا براسي AY

باروح بيكوا و باجى AY

بتولعوها نار !!

بالميه اقتل اسامى AY

بتولعوها اوكاى

مختلف بطفيهالكوا تسونامى

Battery low بكسر للباب اللوح

بجنوا عشان بجيب كذا فلو

قولى مين فيكوا يواجه I don’t know

انت ف باب اللوق اخرك احنا ف باتل فوق

اطفالنا تقوم بيك

فى قلب الجيهه بنعمل Wave (فى السيوف هناك)

ماتفكرش كتييييير

انا متعب و انت اصلى بتسطف كتير

هى دى الاسامى

هى دى النجوم

هى دى الاغانى

هو ده الزبون

مش هتيجوا تانى

مش هتشوفوا نور

ليه بتعمل يونانى

وقت الجد ماجيتوش

اكلتكوا (الحمدلله)

Tokyo Ghoul

طعمكوا جامد

شيكو بون

مكشوف و باين

خرم الاوزون

بشوطها

بتيجي جون

بتيجي جون

بتيجي جون

بتيجي جون

بتيجي جون

بتيجي جون

بتيجي جون

لما اشوطها بتيجي جون

بس كدب مافيناش

مطلوب راب هناك

بلبسكوا ف رجلى و انت توصلونى زى الباتينا

بس هاتسرقنى لا

هيجيلك جنانهنقولك الحرامى راح الحرامى جاه

ممكن ندمدم فيك

بس كبرنا عالتنطيط

انت ف مجالنا استيور

خد المجال تنضيف

مقضيها مسح و برضه

خارج عن التصنيف

و لما تتعب جامد

ارجوك متجليش

متجليش

متجليش

متجليش

لأ ارجوك لأ متجليش

متجليش

متجليش

متجليش

لأ ارجوك لأ متجليش

تيجي جووووون بتيجي جون

تيجي جووووون بتيجي جون

تيجي جووووون بتيجي جون

تيجي جووووون بتيجي جون