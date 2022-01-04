مؤلف موسيقى "في نص الليل" يكشف كواليس تقديمها بالرياض.. وهل تعرض في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الموسيقار محمود طلعت، إن فريق عمل مسرحية "في نصر الليل" المستوحاة عن أعمال الكاتب الراحل بهجت قمر، اتفق على أهمية عرضها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في موسم الرياض.

طلعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن صعوبات تقديم المسرحية، وقال: "أولا الحمد لله على النجاح الذي حققته المسرحية منذ بداية عرضها في الرياض، وفيما يخص الصعوبات، أولها بالتأكيد وجود اسم رائد مسرحي مثل بهجت قمر، الذي تربينا وسعدنا بأعماله من (سيدتي الجميلة) إلى (علشان خاطر عيونك)، وكلها مازالت في حاضرة في الوجدان".

وتابع:"بالإضافة إلى ذلك أن مسألة خوض تجربة تقديم مسرحية استعراضية موسيقية، في حد ذاتها تواجه تحديات كثيرة، ولم نراها منذ فترة طويلة، ويحسب هنا للشاعر والصديق أيمن بهجت قمر، مغامرة التفكير فيها، وسعدت أن أكون شريكا معه في تحقيق هذا الحلم الصعب".

محمود طلعت كشف عن كواليس إعداد العرض، قائلا: "بدأنا العمل عليها منذ شهر ونصف، ووضعت الموسيقى التصويرية والألحان، بالإضافة ألى 3 استعراضات، وتم تسجيل الأغاني من حوالي شهر، وكان لدى أيمن بهجت قمر عند صياغة المسرحية وكتابة الأشعار، ونحن أيضا معه، سؤالا يحفزنا للتجويد، وهو كيف نقدم ما تعلمناه من مسرح بهجت قمر؟".

وتابع: "الحمد لله مع فريق عمل يضم نخبة من المبدعين، ومنهم المخرج عمرو عرفة، ومدير التصوير وائل درويش، ومصصم الاستعراضات عادل عوض، مع كوكبة من نجومها ونجماتها، حققت المسرحية النجاح، وبدأنا حاليا التفكير بجدية في عرضها داخل مصر، وربما تكون البداية من الإسكندرية بعد الاستقرار على الموعد".

مسرحية "في نص الليل" مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، بطولة النجوم: حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.