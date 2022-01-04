يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي جميلة يا عشرة عمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها، والذي يوافق يوم 3 يناير من كل عام.

ونشرت يسرا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد إلهام شاهين، وكتبت: "كل سنة وأنتي جميلة يا إيلي يا عشرة عمري يارب دايما سعيدة ومرتاحة.. بحبك".

وظهرت يسرا في الصورة، ومعها رجل الأعمال سميح ساويرس، والنجوم: إلهام شاهين، شريف منير، تامر حبيب، لقاء الخميسي، دينا، فيفي عبده، ومنة شلبي.

ومن بين النجوم الذين حضروا الاحتفال بعد ميلاد إلهام شاهين أيضا، ليلى علوي، سميرة سعيد، بوسي، هاني شاكر، محمد منير، أمير شاهين، وزينة وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.