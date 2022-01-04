شيرين صفعت متحرشا ودينا كسرت أنف آخر.. فنانات واجهن التحرش بالضرب قبل مايا دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية مايا دياب عن تعرضها للتحرش في إحدى حفلاتها، مؤكدة أنها قامت بصفع وركل المتحرش، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الفنانات اتبعن نفس الأسلوب للدفاع عن أنفسهن.

مايا دياب

المطربة مايا دياب خلال ظهورها في برنامج "بصراحة مع"، تحدثت في حوارها مع الفنانة نيللي كريم عن الواقعة، وقالت: "نزلت عن المسرح في حفلة من حفلاتي، وفي إيد اتمدت عليا بقوة مخيفة من مجموعة ناس، وكان حواليا 6 حراس شخصيين".

وأضافت: "كنت لابسة فستان مقفول وكبير زي بتوع باربي، والإيد اتمدت على مكان في جسمي لدرجة إني لفيت بكل قوتي وصرخت ووقفت، وشفته وقلت لهم هو ده".‎

مايا تابعت: "جابوه وضربوه لغاية ما الدم نزل منه، لكن مروحتش من مكاني.. الحارس شالني عشان يجري بيا قلت له نزلني، وضربت اللي تحرش بيا برجلي على وشه، وبعدها فرحت وارتحت كتير".

شيرين عبد الوهاب

المطربة شيرين عبد الوهاب خلال ظهورها في برنامج "تخاريف"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كشفت عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة، مؤكدة أنها أحيانا كانت ترد وتدافع عن نفسها، وفي أحيان أخرى كانت تكتفي بالصمت.

وقالت المطربة شرين عبد الوهاب، إنها سبق وقامت بصفع من تحرش بها، ولم تسكت عن حقها.

ووجهت شيرين رسالة صارمة للفتيات قائلة إن العيب في قضية التحرش ليس بالفتاة بل في المجتمع، وطالبتهن بأن يكن قويات، وأعطتهن نصيحة بأن يخلعن الحذاء ويضربن من يتحرش بهن.

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده تحدثت عن تعرضها للتحرش، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "امرأة واحدة لا تكفي"، على يد ممثل ثانوي يؤدي شخصية رجل إطفاء.

فيفي خلال ظهورها في برنامج "تخاريف"، تحدثت عن الواقعة، موضحة أن الممثل كان يجسد دور رجل إطفاء، وحملها من أحد المباني المنهارة وتحسس جسدها، أثناء هبوطه بها من السلم.

وقالت فيفي: "اديته بالقلم علشان أفكره إني فيفي عبده".

يسرا اللوزي

الفنانة يسرا اللوزي، خلال ظهورها في برنامج "معكم" على قناة cbc، كشفت عن تعرضها للتحرش لفظيا من رجل مسن، وفي البداية فضلت التجاهل.

وقالت يسرا إنها مع تمادي الرجل، وجهت عدة ركلات بقدمها لفانوس سيارة المتحرش، حتى انكسر.

هالة صدقي

الفنانة هالة صدقي تحدثت خلال ظهورها في برنامجها "100 سؤال"، عن تعرضها للتحرش خلال تواجدها في عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل.

وقالت هالة: "حسيت بأن شاب لازق في جسمي، محستش بنفسي غير وأنا بديله حتة قلم على وشه".

دينا

الفنانة الاستعراضية دينا أكدت تعرضها للتحرش أكثر من مرة، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية أروى في برنامج "تحت السيطرة".

وقالت دينا: "لو تحرش وأنا برقص هضربه من غير ما أفكر ولا هشوف حد غيره".

وأكدت الفنانة دينا إنها ترتدي خاتما كبيرا في إصبعها، بهدف حماية نفسها من التحرش، موضحة أنها سبق وقامت بكسر أنف من تحرش بها.