بالفيديو .. بكاء مايا دياب ونيللي كريم على الهواء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 02:57 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” ضيفة ببرنامج ” بصراحة مع ” المذاع على قناة MBC أمام الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” .
وخلال اللقاء تحدثت مايا دياب عن حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020 وما تبعه من دمار وتأثير ذلك على الشعب اللبناني .
فوصفت مايا دياب هذا الحادث بأنه أكثر حادث مؤلم تعرضت له بحياتها وكسرها هي وكثير من اللبنانيين ومن الصعب تخطيه .
وتابعت : ” بيتي اتكسر وانفجر كله مثل كل الناس .. اللي صار كتير صعب فاجعة والهروب كان كتير بشع والدم والدمار دمروا لبنان ” .
وأضافت : ” ياريت كان هيدا آخر شئ بشع عم بيصير ببلدي بس بعده بلدي عم يدمر لهالدقيقة ” .
وأشارت مايا دياب وهي تستكمل حديثها أمام بكاء نيللي كريم التي تأثرت بشكل كبير مما ترويه الفنانة اللبنانية إلى أن حادث مرفأ بيروت قد غير حياتها بشكل كامل .
واستكملت مايا باكية : ” كل ما بقعد ما حدا مش لبناني أو حتى لبناني بيقولي ليه بدك تضلي بلبنان لازم تفلي بس أنا بلاقي إن بلدي بحاجة لألي وأنا كمايا عندي رسالة أؤديها ببلدي ” .
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