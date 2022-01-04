بالفيديو .. بكاء مايا دياب ونيللي كريم على الهواء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 02:57 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” ضيفة ببرنامج ” بصراحة مع ” المذاع على قناة MBC أمام الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” .

وخلال اللقاء تحدثت مايا دياب عن حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020 وما تبعه من دمار وتأثير ذلك على الشعب اللبناني .

فوصفت مايا دياب هذا الحادث بأنه أكثر حادث مؤلم تعرضت له بحياتها وكسرها هي وكثير من اللبنانيين ومن الصعب تخطيه .

وتابعت : ” بيتي اتكسر وانفجر كله مثل كل الناس .. اللي صار كتير صعب فاجعة والهروب كان كتير بشع والدم والدمار دمروا لبنان ” .

وأضافت : ” ياريت كان هيدا آخر شئ بشع عم بيصير ببلدي بس بعده بلدي عم يدمر لهالدقيقة ” .

وأشارت مايا دياب وهي تستكمل حديثها أمام بكاء نيللي كريم التي تأثرت بشكل كبير مما ترويه الفنانة اللبنانية إلى أن حادث مرفأ بيروت قد غير حياتها بشكل كامل .

واستكملت مايا باكية : ” كل ما بقعد ما حدا مش لبناني أو حتى لبناني بيقولي ليه بدك تضلي بلبنان لازم تفلي بس أنا بلاقي إن بلدي بحاجة لألي وأنا كمايا عندي رسالة أؤديها ببلدي ” .