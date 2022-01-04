دنيا سمير غانم تحذف صور شقيقتها إيمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور التي حذفتها لاحقاً، بعد أن رصدت شقيقتها الصغرى الفنانة إيمي سمير غانم خلال إطعامها القطط في مدينة مكّة، حيث تؤديان العمرة.

وكتبت دنيا سمير غانم في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” حيث شاركت صور إيمي سمير غانم: “ماشية بأكل القطط والكلاب في شنطتها في كل بلد وكل مكان”. وأضافت عن أختها في منشور آخر: “أحن قلب في العالم ولله، ما شاء الله”.

وكانت دنيا قررت الاحتفال بعيد ميلادها واستقبال العام الجديد بأداء مناسك العمرة.

ونشرت صورتها مع شقيقتها إيمي من داخل الحرم المكي، ووجّهت الشكر لجمهورها الذي حرص على الاحتفال بعيد ميلادها، مؤكدة أنه يوم صعب؛ لأنه أول عيد ميلاد لها من دون والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.