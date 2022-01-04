“الغزالة رايقة”.. أحمد الفيشاوي يرقص على إنستغرام متجاهلًا انفصاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على تجاهل التعليق حول انفصاله عن زوجته ندى الكامل، ونشر مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، يظهر فيه وهو يرقص على أغنية “الغزالة رايقة”، مروجاً لفيلم “من أجل زيكو”، وكتب معلقاً: “انتظروا فيلم من أجل زيكو يوم 5 كانون الثاني (يناير) في جميع دور العرض، وهذه الطبلة لا هذا قلبي”.

وكان فيديو كليب أغنية “الغزالة رايقة” قد تصدّر ترند التواصل، والأكثر مشاهدة عبر “يوتيوب”، إذ حقق نحو 10 ملايين مشاهدة، بعد 11 يوماً من طرحه، في إطار الدعاية للعمل.

وتدور أحداث الفيلم، حول عائلة يفوز نجلها الصغير بجائزة أذكى طفل في مصر، ما يضطرهم للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة، ويتعرّضون لمواقف كوميدية.

ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

ويُعدّ الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي، وكريم محمود عبدالعزيز، حيث قدّما فيلم “موسى”، ولاقى نجاحاً كبيراً في السينمات.