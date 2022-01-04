كارمن سليمان سعيدة بنجاح “حبك انت” مع زهير البهاوي.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية كارمن سليمان، عن سعادتها بردود الفعل التي حققتها أغنيتها الجديدة “حبك أنت”، والتي طرحتها مؤخرًا مع الفنان المغربي زهير البهاوي بمناسبة بدء العام 2022.

وحققت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وشكرت كارمن، زهير البهاوي في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” مشيرةً إلى أن فكرة تقديم أغنية ديو تجمعهما تعود إليه، وقالت: “عايزة أشكر زهير إنها فكرته من الأول إننا نغنيها مع بعض وقد إيه استمتعت بالتعاون ده ومبسوطة قوي من ردود الأفعال عليها”.

يذكر أن أغنية “حبك إنت” هي باللهجة المغربية، من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الرواني، وتم تصويرها في مدينة تطوان بالمغرب.