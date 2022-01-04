شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 20 صورة لـ ليلى علوى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ليلى علوى، اليوم بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 4 يناير وبدأت ليلى علوى مشوارها الفنى في سن صغيرة حتى أصبحت نجمة في سماء الفن، وبمناسبة عيد ميلاد دلوعة السينما شاهد أجمل 20 صورة لليلى علوى.



ليلى بإطلالة أنيقة



ليلى بإطلالة كاجوال



ليلى بفستان غاية فى الجمال



ليلى علوى



ليلى علوى بالأبيض



ليلى علوى (1)



ليلى علوى



ليلى علوى (2)



ليلى علوى



ليلى علوى بالأسود



ليلى علوى



ليلى علوى



ليلى علوى بإطلالة شتوية



ليلى علوى



ليلى علوى بفستان أحمر



ليلى علوى فى شبابها



ليلى فى شبابها



ليلى فى شبابها

شاركت ليلى علوى في بدايتها في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء وهى فى عمر السابعة، وخلال مسيرتها جسدت الكثير من الأدوار، استمرت فى تقديم أدوار الفتاة الدلوعة المحبوبة من الرجال فى أفلام "المشاغبات الثلاثة" و"خليل بعد التعديل" و"تيجيها كدة تيجلها كدة هى كدة"، و"زوج تحت الطلب" .

قدمت أدوارا مهمة فى أفلام مهمة، منها مثلا "إنذار بالطاعة" مع المخرج عاطف الطيب وأفلام أخرى متتالية مثل "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية وأيضا قطة السينما المصرية.

من مسرحياتها (عش المجانين) و(الجميلة والوحشين) و(البرنسيسة) و(صدق أو لا تصدق) و(ابتسامة وراء القضبان)، ومن المسلسلات المهمة التى قدمتها "حديث الصباح والمساء" و"نابليون والمحروسة" و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى" و"هى ودافنشى". .