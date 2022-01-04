كندة علوش: "سعيدة بردود الفعل على مسلسل ستات بيت المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل "ستات بيت المعادي"، الذي عُرض على منصة شاهد.

ونشرت كندة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل ستات بيت المعادي، سعيدة بردود الفعل اللي وصلتني عن المسلسل وعن دور مريم اللي استمعت بكل لحظة عايشتها فيها وأتمنى إني أكون أديتها بإخلاص".

وأضافت: "شكراً لكل فريق العمل للمخرج المتميز واللي استمتعت بالشغل معاه محمد سلامة والشكر لكل الفنانين والفنيين اللي تعبوا معانا وبذلوا مجهود كبير ولكل النجوم الي تشرفت بالعمل معاهم".

تسير الأحداث في المسلسل ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات.

العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.