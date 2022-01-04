شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "من أجل زيكو" لـ منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض غدًا الأربعاء فيلم "من أجل زيكو" فى دور العرض السينمائى، والفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد محمود، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي، والعمل يعد من الأفلام الكوميدية التى تدور حول عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل فى مصر، ويضطرون للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة، حيث يتعرضون لمواقف كوميدية أثناء رحلتهم.

ويعد الفيلم التعاون الثانى على التوالى بين بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز حيث قدما فيلم "موسى" ولاقى نجاحًا كبيرًا فى السينمات .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدًا عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يُعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.