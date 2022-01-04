"فيديو| نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "أرجوك اعطني هذا الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "أرجوك اعطني هذا الدواء".

ونشرت نبيلة مقطع فيديو من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أرجوك اعطني هذا الدواء، فيلم نال من النجاح الجماهيري الساحق وإشادة جميع كبار نقاد السينما، وأعتبره في تاريخي كممثلة من أهم ما قدمته من أدوار في واحد من كلاسيكيات السينما المصرية".

فيلم "أرجوك اعطني هذا الدواء" بطولة نبيلة عبيد، محمود عبدالعزيز، ماجدة الخطيب، فاروق الفيشاوي، سحر حمدي، ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، وإخراج حسين كمال، العمل عُرض في 1984.