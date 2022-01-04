بالصور- أحدث ظهور لـ بوسي.. تحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة بوسي على التواجد في الاحتفالية التي أقامتها الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير من كل عام.

والتقطت المذيعة بوسي شلبي، فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلاله بوسي كما ظهر "الكينج" محمد منير وهو يغني أحد أشهر أغانيه "علي صوتك".

وكعادتها حرصت إلهام على الاحتفال بأصدقائها من نجوم الفن مواليد برج الجدي، ومن بينهم الفنانة ليلى علوي، الفنانة سميرة سعيد، الفنانة أنغام، الفنانة نيللي، ووضعت صورهن على تورتة عيد الميلاد.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لبوسي كان في ديسمبر الماضي، إذ شاركت ابنتها الفنانة مي نور الشريف صورة تجمعها بوالدتها على انستجرام، وعبر متابعوها عن إعجابهم بالصورة، مؤكدين أن مي باتت نسخة من والدتها الفنانة الكبيرة.