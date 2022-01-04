ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين ونيللي بعيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنانتين إلهام شاهين، نيللي بعيد ميلادهم، الموافق اليوم 3 يناير الجاري.

ونشرت ليلى علوي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم منورين حياتنا، عيد ميلاد سعيد، بحبكم".

ومن ناحية أخرى كُرمت الفنانة ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى، ديسمبر الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

وقالت ليلى عقب تسلمها التكريم: "أهلا بيكم وبكل ضيوف المهرجان، مش قادرة اوصف سعادتي قد ايه، سعيدة إننا موجودين لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر في السعودية بجدة، بشكركم على التكريم وبشكر وزير الثقافة والرئيس التنفيذي للمهرجان على تكريمي في الدورة الأولى للمهرجان".

وتابعت "سعيدة بتكريمي وسطكم وسط أهلي، بمدينة جدة اللي ليها معزة كبيرة في قلبي وفي قلب كل عربي وفي قلب كل مصري، تربطنا بيها أكبر من صداقة والفن المصري محل ترحيب من المملكة، شهدنا مع بعض التحول الكبير الذي طرأ على المملكة خلال السنوات الماضية وكانوا حديث العالم كله، والنقلة النوعية نحو الحداثة والتطور".

وأضافت ليلى "قرار الاهتمام بالفن والسينما قرار في محله بيقول إن فيه قيادة سعودية حكيمة ومحبة للفن والثقافة"، معلنة دعمها للمهرجان وللشباب السعودي الواعد "مبروك للسعودية مبروك من كل قلبي على كل حاجة".