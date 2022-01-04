إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وبنجوم برج الجدي.. تعرف عليهم (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير من كل عام، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وكعادتها حرصت إلهام على الاحتفال بأصدقائها من نجوم الفن مواليد برج الجدي، ومن بينهم الفنانة ليلى علوي، الفنانة سميرة سعيد، الفنانة أنغام، الفنانة نيللي، ووضعت صورهن على تورتة عيد الميلاد.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" فيديو ظهرت فيه تورتة عيد الميلاد مزينة بصور النجوم، وصوت إلهام في الخلفية، وهي تهنئ الجميع بعيد ميلادهم "كل سنة وانتم طيبين وسنة حلوة عليكم جميعا".

وقالت إلهام "أنا مبعزمش غير الناس اللي بحبهم بشكركم ومنورني دايما والكينج محمد منير منورني".

وشهد الحفل حضور الفنان الكبير محمد منير "الكينج"، والذي ظهر في واحد من فيديوهات بوسي جالسا وممسكا بميكروفون ويغني مقطع من أغنيته الشهيرة "علي صوتك".