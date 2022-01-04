مايا دياب تكشف عن قيام شخص بلمسها في مكان حساس.. فكيف كانت ردة فعلها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 06:50 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعرضها للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها الغنائية دون ان تفصح عن زمان او مكان الواقعة.

وقالت دياب في حلقة الامس من برنامج “بصراحة” المذا على قناة “أم بي سي”: “تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي، ولن أفصح عن البلد الذي حدث فيه ذلك”.

وأضافت: “كنت أرتدي على المسرح فستانا مقفولا وكبيرا وليس به أي شيئ ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني”.

وتابعت: “قام واحد من الجمهور بلمس مكان حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ، ولم أرتاح إلا لما خدت حقي، حيث قمت بركله برجلي في الوجه”.