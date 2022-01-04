شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستقبل فيلم Jurassic World: Dominion يوم 8 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائي فى فرنسا يوم 8 يونيو عرض فيلم Jurassic World: Dominion، حيث يظهر فيه النجم كريس برات، في رحلة بالقارب محفوفة بالمخاطر، ويظهر كريس - الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جراد.

وكان موقع فارايتى، كشف عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وأوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير أكثر من مرة حيث كان العمل يصور فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.