شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب كعب داير بين "الحلم" و"اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة مى كساب هذه الأيام حالة انتعاشة فنية حيث إنها بعد غياب طويل عادت بقوة إلى عالم الدراما التليفزيونية، خاصة بعد نجاح حدوتة "عقبال عوضك" من مسلسل "زى القمر"، التى قدمتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتشارك مى حاليا في تصوير مسلسلين "الحلم" للمخرج حسني صالح، الذى بدأت قناة الحياة فى عرضه، والعمل يدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الأحياء الجديدة، والمسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

كما تشارك مى كساب أيضا في تصوير مسلسل "اللعبة 3" مع هشام ماجد وشيكو، حيث تم تقديم جزء ثالث للعمل بعد تفاعل الجمهور مع الجزأين الأول والثانى.

كما تعاقدت مؤخرًا الفنانة مى كساب على بطولة مسلسل كوميدى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل من تأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وجارٍ حاليًا اختيار باقى أبطال المسلسل الذين سيشاركون معها على أن يبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وعادت قناة Cbc مؤخرا عرض حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" للنجمة مى كساب، من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الـ8 مساء.

حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

وتتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرةالعنوسة التى تطاردها.