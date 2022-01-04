أحدث ظهور لـ زينة على "إنستجرام" وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينة صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت زينة على الصورتين: "لما تلاقيني عديتهالك من غير حساب، أعرف إني عديتك معاها، وعجبي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" في الموسم الرمضاني لعام 2021، وشاركها الفنان أحمد السعدني، الفنان مصطفى درويش، الفنانة صابرين، من إخراج عصام عبدالحميد.

كانت الفنانة زينة، نفت ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأولادها.

وقالت زينة، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": "أنا الحمد الله تمام، بس دور برد شديد وكانت حرارة الأولاد 40 ودرجة حرارتي 38، والحمد الله إحنا بنتحسن، ووالدتي اتعدت وكمان أختي، وأنا لو عندي التهاب رئوي مش هكدب مش عارفة الكلام ده جابوه منين".