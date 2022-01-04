شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: فيلم البريء شاهده 4 وزراء قبل السماح بعرضه عام 1986 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد طارق الشناوي، خلال برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، في حلقة خاصة حول ذكرى رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، إن فيلم البريء شاهده 4 وزراء، في عهد الرقيبة نعيمة حمدي والتي كانت رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، وذلك لتتم الموافقة على عرضه، وبالفعل عُرض بعد عمل بعض تعديلات عليه.

وأضاف المخرج مروان حامد، نجل الراحل وحيد حامد أن النسخة الأصلية من الفيلم لديه وشاهدها بنسختها الأصلية، مؤكدا أن والده لم تكن لديه وصية، وأنهما كانا يشاهدان التليفزيون بشكل عادي في المستشفى قبل وفاته.

واستكمل الناقد طارق الشناوي أن الجزائر عرضت مسلسل العائلة في فترة العشرية السوداء لمواجهة الإرهاب وللتوعية ضد التطرف.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.