شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان رجل أعمال فى مسلسل "فوق الـ18" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان الكبير جمال سليمان خلال أحداث مسلسل "فوق الـ18" فى دور رجل أعمال وصاحب شركة استثمارية يتعرض للكثير من المواقف مع مجموعة من الشباب، وينتمى المسلسل لنوعية الـ 15 حلقة، ويناقش الأزمات والمشاكل التى يقع فيها الشباب فى سن المراهقة الذين تتخطى أعمارهم سن الـ18 عاما.

مسلسل "فوق الـ 18"، من بطولة جمال سليمان وجمال عبد الناصر وديانا هشام وأحمد داش والعمل يدور في إطار إجتماعي إخراج نادين خان.

وكانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل "الطاووس"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وحقق من خلاله نجاحاً كبيرا وشاركته في البطولة الفنانة سهر الصايع وسيدة المسرح سميحة أيوب.

من ناحية أخرى يشارك الفنان جمال سليمان فى فيلم "الكاهن" الذى يعرض حاليا فى السينمات، بطولة الفنان إياد نصار، درة، حسين فهمي، ومحمود الجندي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.