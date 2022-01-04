شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة السيناريست أيمن سلامة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست أيمن سلامة إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله.. إيجابى كورونا رغم حصولى على التطعيم جونسون".







يذكر أن السيناريست أيمن سلامة يخوض سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "يوتيرن"، من بطولة النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من النجوم منهم توفيق عبد الحميد وعبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعى تشويقى عن علاقة الآباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.