شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: بيتنا مكتبة كبيرة ووالدى علمنى كيف اتخذ قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مروان حامد نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي في ذكرى وفاته الأولى، علي شاشة on، إن والده فخور بمشواره وبكفاحه وبالشوك الذي سار عليه ليتنصر لضميره علي مدار عمره منذ أواخر الستينات وهو لم يتوقف عن الكتابة ومشواره يدعو للفخر رحلة من القرية ليتربع علي عرش الكتابة ويلمس قلوب الناس وهو أمر صعب جدا.

وأضاف مروان أنه من صغره وهو يحب فيلم غريب في بيتي والغول ومسلسل أحلام الفتي الطاير وهي الاعمال التي تعرف من خلالها علي شغل والده وحبيت العمل في السينما من هذه الاعمال.

وأضاف مروان أنه محظوظ بوالدته ووالده وأنه حصل علي رعاية واهتمام منهما منذ صغره وأنه عمره ما شعر بأي مشاكل في شغل والده و طفولته كانت جميلة، مشيرا إلى أن فترة مراهقته كانت فترة تعرف علي الادب والسينما والافلام القصيرة وأن بيتهم مكتبة كبيرة مكتبة لوالده وأخري لوالدته.

وأكمل مروان حامد أن والده رباه علي كيفية الشعور بالمسئولية واتخاذ القرارات و عمر والده ما تدخل في قراراته حتي ولو كانت خاطئة.

وحيد حامد كاتب سيناريو كبير رحل عن عالمنا العام الماضى يوم 2 يناير 2021، بعدما ترك كمًا كبيرًا من الأعمال الإبداعية اجتماعية ذات بعد سياسى تناقش قضايا المجتمع المصرى، التى جعلته يتعاون مع كبار المخرجين المصريين، أمثال سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب.

حاز وحيد حامد على الكثير من الجوائز منها: "جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972، جائزة مصطفى أمين وعلى أمين عن فيلم (البريء) عام 1986، جائزة الفارس الذهبى التى تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائى من عام 1990 حتى عام 2002م، جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي، وحاز على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42"، وغيرها الكثير من الجوائز.