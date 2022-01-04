شيري عادل تبدأ رحلة البحث عن قاتل "الرواية" بعد أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة شيري عادل لبدء رحلة البحث عن القاتل في مسلسل "الرواية"، إذ ينطلق تصوير العمل في شهر يناير الجاري بعد أسبوع.

شيري شيري انضمت لفريق مسلسل "الرواية"، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل تُرتكب في افتتاح عرض مسرحي.

وتجسد شيري عادل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة، دور صحفية تُدعى فريدة، تبدأ رحلة البحث عن الجاني.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، إنتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت" و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.