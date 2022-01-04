النشرة الفنية| إصابة هنا الزاهد بـ"كورونا" وتعليق سمية الخشاب على انتحار فتاة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365"، يوم الاثنين عددًا كبيرًا من الموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفي، تعليق الفنانة سمية الخشاب والفنانة لقاء الخميسي على انتحار فتاة الغربية، وإصابة الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، وغيرها من الموضوعات التي نستعرضها في الصفحات التالية..

بسبب انتحار فتاة الغربية.. سمية الخشاب تطلب خروج هؤلاء من حسابها

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن تعاطفها مع بسنت المعروفة بفتاة الغربية، والتي انتحرت بسبب صور مُفبركة لها. إليكم التفاصيل..

هيفاء وهبي تتجول في شوارع باريس بإطلالة شتوية جريئة (صور)

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". إليكم التفاصيل..

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا. إليكم التفاصيل..

"كفانا كفر بالإنسانية".. لقاء الخميسي تعلق على انتحار فتاة الغربية

علقت الفنانة لقاء الخميسي على انتحار الطفلة بسنت، الشهيرة بـ"فتاة الغربية". إليكم التفاصيل..

أثارت أغنية "الغزالة رايقة"، التي قدمت للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، وشارك في غنائها الطفل محمد أسامة، وبطل الفيلم كريم محمود عبدالعزيز، حالة من الجدل، وطاردت صناعها اتهامات بالسرقة. إليكم التفاصيل..

بعد إقامته حفل عقب وفاة شقيقته.. الجمهور ينتقد عاصي الحلاني

أثار الفنان عاصي الحلاني، جدلا كبيرا بين جمهوره، بسبب إقامة حفل غنائي بالعاصمة الأردنية عمان ليلة رأس السنة، بعد ايام من وفاة شقيقته.. إليكم التفاصيل..

بعد وصفها بالمحنة.. سما إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة سما إبراهيم تطورات حالتها الصحية، والتي وصفتها الأيام الماضية بالمحنة، وطالبت بالدعاء لها. إليكم التفاصيل..

فراس سعيد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان فراس سعيد، تعافيه من فيروس كورونا، بعد أيام من إصابته بالفيروس. إليكم التفاصيل..

أحمد عبدالعزيز لـ الخليج 365: "لم أحقق كل ما أتمناه وأعتبر نفسي من المحظوظين"

أكد الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، أنه لم يحقق كل ما يتمناه ويحلم به رغم مشواره الفني الذي قدم خلاله عدد كبير من الأعمال الفنية. إليكم التفاصيل..

جراحة وغيبوبة وموقف نجلاء فتحي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية لطفي

حلت أمس الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية لطفي، إذ أنها من مواليد 3 يناير عام 1937. إليكم التفاصيل..