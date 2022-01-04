شذى حسون مع عمرو دياب ونسرين طافش بـ"الكاجوال".. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شذى حسون وعمرو دياب

نشرت المطربة شذى حسون صورة تجمعها بـ"الهضبة" عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدهما في دبي.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "‘إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نادين الراسي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "لانش" وسط البحر.

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صورة له من إحدى حفلاته الغنائية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من جلسة تصوير خضع لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جمعتها بزوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدهما خارج البلاد.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير من أحدث ظهور لها.