ترك مي عز الدين لأجلها.. شاهد زوجة اللاعب محمد زيدان ذات الملامح الأوروبية.. جمالها صارخ!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 11:57 مساءً - تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا للاعب كرة القدم محمد زيدان والخطيب السابق والوحيد للنجمة مي عز الدين، بصحبة زوجته “ميناس” التي دائمًا ما تخطف الأنظار لدى ظهورها في أي مناسبة أو فاعلية مع زوجها بسبب توافقهما وإنسجامهما، بل ويقارنها البعض بالفنانة المصرية التي تسبقها.

“ميناس”، زوجة “زيدان” هي مصرية الجنسية رغم ملامحها الأوروبية، وظهرت معه في أكثر من مناسبة وفاعلية فنّية، كما تظهر “ميناس” حبها دوما لزوجها “زيدان”، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

“ميناس”، هي زوجة اللاعب محمد زيدان الثانية بعد زوجته الدنماركية “شتينا”، والتي تزوجها قبل خطبته للفنانة المصرية مي عز الدين، وانفصلا بعد أن أنجب منها طفلا، ثم خطب مي عز الدين، وعاد إليها مرة أخرى.

لا يفوتك مشاهدة | مفاجأة وراء عدم زواج مي عز الدين حتى الآن.. والصدمة في عمرها الحقيقي!

محمد زيدان يكشف سبب انفصاله عن مي عز الدين

هذا وقد محمد زيـدان يكشف سبب انفصاله عن مي عز الدين خلال حلوله ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي​، وتحدث محمـد زيدان عن كواليس علاقته بالنجمة المصرية قبل خطوبتهما التي استمرت حوالي 4 أشهر.

وأوضح لاعب نادي بروسيا دورتموند ولاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق ​محمد زيدان​ تفاصيل بداية علاقته مع النجمة المصرية مي عز الدين فقال بأنه كان تربطه بالأخيرة صداقة قوية أثناء فترة زواجه من زوجته الأولى، وبعد انفصاله عن زوجته، بدأت العلاقة تتطور بينهما الى ان أعلنا خطوبتهما.

وكشف محمد زيدان أسباب انفصاله عن مي عز الدين قائلاً :””بعد زهاء 3 أو 4 أشهر، اختلفنا أنا ومي بسبب ظروف الشغل لديها في مصر، وسفري مع فريقي الألماني وظروف إقامتي في المانيا”، مؤكدا على تواصل علاقة الصداقة بينهما حتى الآن، واصفا مي بأنها انسانة جميلة والجميع يحبها.

وأكد اللاعب محمد زيدان أن علاقته جيدا جدًا مع زوجته، قال بأن لن يتردد بالوقوف مع مي عز الدين ومساندتها بحال تعرضت لأي ظروف صعبة، لافتاً الى أن زوجته تتفهم علاقة صداقتهما.

يُشار الى ان خطبة الثنائي تمت قبل نحو 12 عامًا لفترة أشهر، ثم أعلن الطرفان انفصالهما مع استمرار علاقة صداقتهما الى اليوم.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت