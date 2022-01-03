نجوى كرم وكاظم الساهر معًا في مهرجان دبي للتسوق.. الحفل الأقوى مع بداية العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُشارك النجمان نجوى كرم وكاظم الساهر في حفلات مهرجان دبي للتسوق، في واحدة من أقوى حفلات الدورة الحالية من المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الخامس عشر من كانون أول/ ديسمبر الحالي.

ويُعد نجوى كرم وكاظم الساهر من أبرز نجوم مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، ويُشاركان بحفل غنائي مشترك في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير في دبي.

وسيقدّم كل من نجوى وكاظم باقة مختلفة ومنوعة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة.

وأعلنت نجوى كرم عن الحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إذ نشرت صورة بوستر السهرة وعلّقت عليها قائلةً: “بـ ١٤ يناير ومن تنظيم شركة “مومنتس إيفنتس” رح نبلّش بأول حفلة إلنا هالسنة بمهرجان دبي للتسوق بقاعة “كوكا كولا أرينا” مع القيصر كاظم الساهر”.

وأيضًا كاظم الساهر نشر الإعلان الترويجي للحفل وعلّق قائلًا: “حفل كاظم الساهر في دبي – الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢”.