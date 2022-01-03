شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلاد الثنائى إلهام شاهين ونيللى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ليلي علوي، على مشاركة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة تجمعها مع النجمة نيللي والنجمة إلهام شاهين، تزامنًا مع احتفالهم بعيد ميلادهم الذي يوافق اليوم، حيث كتبت عبر الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، "كل سنة وأنتم منورين حياتنا، عيد ميلاد سعيد بحبكم".

وتحتفل الفنانة الكبيرة نيللى، بعيد ميلادها اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر يناير، وعرفت الفنانة نيللى بجمالها وخفة دمها ورغم أن أصولها أرمينية إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب الجمهور المصرى والعربى بشكل عام، فكانت طلة الفنانة نيللى لها بريق خاص منذ طفولتها، كما أنها كانت إضافة فنية كبيرة من خلال الفوازير التي كانت أول الفنانات التي صنعت هذه الأعمال وكان ينتظرها جمهورها كل عام في شهر رمضان الكريم.



ليلي علوي ونيللي والهام شاهين

وكانت شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بعائلتها، بمناسبة احتفالات العام الجديد 2022، حيث ظهرت فى الصور مع شقيقها الفنان أمير شاهين، وشقيقتها إيناس، وابنة شقيقتها "إلهام".

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين أيضًا في إحدى الصور التى نشرها عبر حسابها على "فيس بوك" وهى تحتضن كلب صغير، وعلقت "شاهين" على الصور: "سنة حلوة على كل الحلوين".