شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى جلسة تصوير بالأبيض والأسود.. والجمهور: شبه أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها ملامح وجهها فقط وسط إضاءة باللون الأبيض والأسود، وسرعان ما حصدت إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها، الذين شبهوها بإطلالات النجمة العالمية أنجلينا جولي.



نيللي كريم بالابيض والأسود



النجمة نيللي كريم فى جلسة تصوير جديدة

تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها فى مسلسل "فاتن أمل حربى" فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى نيللي كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.

نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف.



نيللي كريم تطل بالأسود