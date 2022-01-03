غادة عبدالرازق تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة، زنشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستانًا من الريش.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت، كالتالي: "كمية الجمال ما بتتوصف، قمر، إيه الجمال والعظمة دي يا دودو، طائر الليل الحزين، جميلة، ملكة".

وعُرض للفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، ومي سليم، ورحاب الجمل.