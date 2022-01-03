إيرادات الأحد.. "الكاهن" يواصل تفوقه و"برا المنهج" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس الأحد 2 يناير إيرادا بلغ 578 ألفًا و13 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الكاهن

احتل فيلم "الكاهن" صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 233 ألفًا و2 جنيه.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

في المركز الثاني يأتي فيلم "مربع برمودة" محققًا 133 ألفًا و45 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وجاء في المركز الثالث فيلم "برا المنهج" 96 ألفًا و6 جنيهات.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز الرابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ64 ألفًا و687 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وذهب المركز الخامس لفيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 22 ألفًا و106 جنيهات.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز السادس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 11 ألفًا و322 جنيها.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

المحكمة

وكان المركز السابع من نصيب فيلم "المحكمة"، محققا 10 آلاف و206 جنيهات.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

الإنس والنمس

واحتل المركز الثامن فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 5 آلاف و601 جنيه.

الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

عروستي

وذهب المركز التاسع لفيلم "عروستي" والذي حقق 2038 جنيها .

عروستي تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.