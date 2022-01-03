هيفاء وهبي تتجول في شوارع باريس بإطلالة شتوية جريئة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة أنيقة، وهي تتجول في شوارع باريس، بإطلالة شتوية جريئة نالت إعجاب متابعيها.

ومن ناحية أخرى أحيت هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.