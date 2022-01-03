صلاح عبدالله ينعى إبراهيم حجازي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان صلاح عبدالله، الإعلامي إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية، اليوم 3 يناير الجاري.

ونشر "عبدالله" صورة الراحل إبراهيم حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لما وصلني خبر وفاته افتكرت الليلة اللي عشت معاه فيها على قناة النيل للرياضة حتى الصباح بعد مباراة مصر والجزائر في الخرطوم ومن يومها حبيته جداً وتابعته في معظم البرامج اللي قدمها، وأدركت قد إيه كان مصري مخلص عاشق لبلده عميق ببساطة خفيف الظل جداً، فيلسوف شعبي طريقة كلامه لها نكهة رائعة جذابة والأهم كمان إنه كان أحد أبطال العبور العظيم".

وأضاف: "أرجوكم الفاتحة والدعاء للرائع النبيل الأصيل إبراهيم حجازي".

صلاح عبدالله شارك مؤخرًا في بطولة حكاية "تاج راسنا بابا"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الرابع، وهي من بطولة منة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.