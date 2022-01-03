فن ومشاهير

إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

هنا الزاهد وأحمد فهمي

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس ، داعية كل من التقى بهما في الفترة الماضية إلى أخذ الاحتياطات الكاملة والخضوع لفحص كورونا.

وكتبت زاهد على “فيسبوك”: “أنا وأحمد ايجابي كورونا. اي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”.

واجتمع الثنائي مؤخرا في مسرحية بعنوان “جوازة معفرتة” التي عرضت في موسم الرياض بالمملكة العربية ، وشاركهما في البطولة، محمد أنور، بيومى فؤاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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