مصطفى فهمي طلقك بسبب علاقتك مع طبيب الأسنان.. مذيعة تحرج فاتن موسى على الهواء لن تتوقعوا كيف كان الرد! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 09:50 مساءً - في أول حديث للإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد انفصالها عن زوجها الفنان الكبير مصطفى فهمي والتي شغلت الرأى العام والشارع الفني بأكمله، والحـرب الكلامية بين الطرفين والتصريحات المتنافضة على الفضائيات.

تحدثت فاتن موسى عن غيرة طليقها مصطفى فهمي عليها وقت زواجهما، وكشفت تفاصيل ما حدث بينهما قبل سفرها إلى لبنان لحضور حفل زفاف شقيقتها.

وردًا على سؤال من مقدمة برنامج كلام الناس حول هل غضب مصطفى فهمي من طبيب الأسنان الخاص بها، ورفضه السفر معها إلى لبنـان بسبب هذه المشكلة، رفضت فاتن موسى كشف تفاصيل الخلاف وقالت إن هناك طرف ثالث في الموضوع ولا يجب الحديث عنه.

لا يفوتك مشاهدة | أول فيديو لـ “فاتن موسى” كممثلة في مسلسل جديد مع طليقها “مصطفى فهمي” – شاهدها الآن!

واستطردت فاتن موسى: لا تستحق هذه القصة أن نتعرض لها فهي بسيطة وتافهة، وتدخل تحت نطاق الغيرة، ولا نصفها بـ خنـاقة بل غيرة.

وأبدت فاتن موسى غضبها من حديث مصطفى فهمي عن أن أسباب الطلاق لا تتحكي ولا تتقال، وقالت إن ذلك يعد تلميحا للتشكيك في سلوكها.

أما عن قصة غيرة مصطفى فهمي من طبيب الأسنان قالت فاتن موسى: هذه أمور طبيعية.. ومصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية، أنا كنت بصور معجباته طول الوقت بينما كانت غيرته عليها غيرة تملك، كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش.

أسباب انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى

وكانت إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، قد كشفت العديد من التفاصيل الجديدة بشأن طلاق موكلتها من الفنان المصري مصطفى فهمي، وكشفت سببًا خفيًا للانفصال.

وأشارت محامية فاتن موسى، عقب حوالي 24 ساعة، من إصدار المكتب القانوني الخاص بالفنان المصري، مصطفى فهمي، بياناً رسمياً للرد على طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وكشف فيه أسباب الانفصال، وتفاصيل جديدة صادمة، بعدما اتهمته الثانية في بيان لها، بسرقة متعلقاتها.

وأشارت إيناس فوزي، محامية فاتن موسى، إلى أن أحد الأسباب الخفية للطلاق، هو رغبة فاتن موسى في إنجاب أطفال منه. وأكدت إيناس فوزي في تصريحات لـ ”ET بالعربي“، أن رغبة موكلتها في الأمومة هي أحد الأسباب الخفية التي أدت للانفصال، إلا أن مصطفى فهمي رفض الأمر أكثر من مرّة، وكان يحاول التهرب.

وقالت: ”الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها.. ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها“.

وأشارت محامية فاتن موسى إلى أن إصرار موكلتها على الإنجاب بعد 6 سنوات من الزواج، دفع مصطفى فهمي إلى تطليقها أثناء تواجدهما في لبنـان، وقالت إن موكلتها تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية مصطفى فهمي في 27 أكتوبر الماضي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها.

وقالت إيناس فوزي: ”فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي انت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان“.

وصرحت المحامية إيناس فوزي أن موكلتها فوجئت من حدوث الطلاق، بعكس ما أعلنه الفنان مصطفى فهمي في بيانه الصحفي الأخير، وهو أن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق. وأضافت: ”قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه“.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت