لأول مرة زوجة علي يوسف تكشف عن وجهها بالكامل: إمرأة محجبة وناعمة… شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 يناير 2022 09:50 مساءً - أحدثت السيدة زهرة البصري، زوجة المطرب العراقي علي يوسف، تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشفها عن وجهها بالكامل لأول مرة، منذ بدء ظهورها في السوشيال ميديا، قبل عدة أشهر على خلفية الأزمة التي وقعت بين زوجها وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي أعلنت زواجها منه قبل أن ينفي “علي” الأمر برمته.

زهراء اختارت أن تظهر في الفيديو مع بداية العام 2022 من خلال خاصية الستوري في حسابها الخاص على موقع “إنستجرام“، حيث بدت برفقتها طفلتها الأولى “ملك”، وهما في احتفال كان يحييه تزامن أيضًا مع عيد زواج والده ووالدته.

وكتبت زهراء على الفيديو قائلة: “بالسنة الجديدة حبيت أشوفكم وجهي التعبان. عبالك شايلة النونية بخشمي المهم حبيت أشوفكم انو الحمد لله ما بيه أي خلل. بس كنت ما أحب أطلع ويا رب سنة خير عليكم إني كولش متفائلة بهذي السنة يا رب خير”.

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وكانت زهراء البصري، تحرص على إخفاء ملامح وجهها حتى في الفيديوهات التي تنشرها مع زوجها، ولاقت زاهراء تفاعلا مع المتابعين وتعاطفًا منهم على خلفية الأزمة التي وقعت بين زوجها علي يوسف وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، التي أعلنت زواجها منه قبل أن ينفي الأخير زواجه منها.

علي يوسف يعلن اعتزاله الفن والغناء ثم يتراجع

وكان علي يوسف قد صدم الجمهور في شهر ابريل 2020 بالإعلان عن اعتزاله الفن والغناء، ونشر الخبر من خلال صورة عبر حسابه على “انستجرام” فكتب: “اعلن اعتزالي الفن والغناء واطلب من الله العفو والغفران”،

ولم يعلق أو يرد الفنان علي يوسف حينها على تساؤلات جمهوره حول الأسباب الحقيقية وراء إعلان اعتزاله، وتفاصيل ذلك القرار، وكذلك حول علاقة اعتزاله بتصاعد أزمته مع هند البلوشي بسبب قصة زواجهما.

وبعد أشهر قليلة، عاد علي يوسف لإحياء الحفلات الغنائية وكان آخرها حفلته الغنائية في ليلة رأس السنة 2022 في تركيا.

تجدد الأزمة بين هند البلوشي وزوجة علي يوسف

وتجدّدت الأزمة بين زوجة زهراء البصري، زوجة علي يوسف، وهند البلوشي، بعد أن نشرت البصري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستجرام”، ظهرت فيه مع زوجها وأسرتها اثناء تواجدهم على أحد الشواطئ إلا أن تعليق أحد المتابعات دفعها لإشعال الأزمة مجدداً.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “نقضيها عشق وأشواق ونعلم الناس حنية”، لتترك لها إحدى المتابعات تعليقاً، قالت فيه: “هند البلوشي تسلم عليكي”، ومن هنا بدأ الأمر لترد عليها زهراء البصري طالبة منها إرسال مقطع الفيديو لهند البلوشي.

وقالت زهراء البصري: “الله يسلمك ويسلمها حبيبتي درزيلها الفيديو أني وعائلتي”.، ولكن لم تمر دقائق إلا وقامت زهراء البصري بحذف التعليق خوفاً من اشتعال الأزمة مجدداً والتي دفعت زوجها في النهاية إلى إعلان اعتزاله الفن.

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