هيفاء وهبي بإطلالة رائعة في باريس.. وتستعد لتصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المتابعين في الفترة الأخيرة بإطلالات مختلفة ومتجددّة، استطاعت من خلالها أن تحقق أعلى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد عدّة اطلالات اتّسمت بالجمال والأناقة معًا، نشرت هيفاء وهبي صورًا جديدة التقطت لها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وظهرت فيها بلوك كاجوال أكثر من رائع.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

يذكر أن هيفاء وهبي تتواجد في باريس خلال الفترة الراهنة استعدادًا للبدء بتصوير المشاهد الأولى من فيلمها السينمائي الجديد هناك.

وكانت هيفاء قد أعلنت منذ أيام عن تعاقدها رسميًا على بطولة الفيلم، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” أنها تتعاون من خلاله مع الأساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.