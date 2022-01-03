يارا نجمة أقوى أمسيات “هلا بالمجاز” في هذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيعيش عشّاق الغناء العربي ليلة مميزة، مع حفل غنائيّ ساهر ضيفته النجمة اللبنانية يارا، وذلك يوم السبت 12 شباط (فبراير)، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الإمارة.

وستنقل يارا جمهورها إلى سحر الكلمة واللحن في أجمل أغنياتها، حيث ستحيي صاحبة “صدفة”، و”يا عايش بعيوني”، و”توصى فيي”، الحفل بأغنياتها التي تركت بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي. ويمكن الجمهور الراغب في الاستمتاع بالأمسية الغنائية، شراء تذاكر الحفل عبر Platinumlist.ae.

وكانت إدارة المسرح أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحدّدت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.

على صعيد آخر، تواصل يارا طرح أغنيات ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد “ميلت”، إذ يتألف الألبوم من ثماني أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية اضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت بدورها أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل شهر. ثم أغنية “بعد هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ أسبوع.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.