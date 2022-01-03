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“تويتر” تستكمل بيع هذه المنصة بأكثر من مليار دولار

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين إتمام صفقة بيع منصة مو بوب إلى شركة تطبيق التسويق آب لاف إن كورب مقابل 05ر1 مليار دولار نقدا.

ومع بيع مو بوب قالت تويتر إنها ستواصل تركيز جهودها على تحسين وصول الإعلانات إلى مختلف قطاعات منصتها بهدف تحقيق نمو أسرع في المجالات الأساسية وتسريع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة.

وسيتم إغلاق منصة مو بوب التي تشمل أيضا شبكة الوساطة أدفانسد بيدنج وماركت بليس، بحلول 31 مارس المقبل.

في الوقت نفسه سيستمر موقع مو بوب داش بورد حتى 8 أبريل المقبل.

وسيتاح للناشرين مستخدمي مو بوب خلال الفترة الانتقالية، وقدرها 90 يوماً نقل بياناتهم من المنصة قبل إغلاقها.

وستساعد شركة آب لاف إن العملاء بشكل مباشر في الانتقال إلى منصة آب لاف إن ماكس.

كانت تويتر قد أعلنت بيع مو بوب إلى آب لاف إن أوائل أكتوبر الماضي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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