شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مسلسل "بطلوع الروح" لـ منة شلبى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المخرجة كاملة أبو ذكرى تصوير أولى مشاهد مسلسل "بطلوع الروح" الأسبوع المقبل وهو من بطولة منة شلبى، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية.

ويعد مسلسل "بطلوع الروح" هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى .

وتنتظر منة شلبى طرح فيلم "الجريمة" مع أحمد عز وماجد الكدوانى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة، فى عرض خاص يوم 4 يناير الموافق يوم الثلاثاء المقبل، بإحدى السينمات فى التجمع الخامس، ومقررًا طرحه فى جميع دور العرض يوم 5 يناير الموافق يوم الأربعاء.

وتلتقى النجمة إلهام شاهين، المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الأولى في الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت الهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى بعدما قدما سويًا فيلمين هما "واحد صفر" الذى شارك في بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات" وشارك في بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، اياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما في المهرجانات السينمائية المختلفة.

وكان آخر أعمال الهام شاهين في الدراما، حكاية "حتة منى" من مسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC، والحدوتة تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.