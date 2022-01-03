شكرا لقرائتكم خبر عن The Weeknd يصدر ألبوما جديدا بعنوان Dawn الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد عدة أشهر من المضايقات التي تعرض لها النجم العالمي The Weeknd، بسبب الإجراءات الاحترازية التي أوقفت الرحلة الترويجية لألبوماته، قرر النجم العالمي طرح ألبومه الجديد الذى يأتي بعنوان "Dawn FM" يوم الجمعة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، أكدت من خلالها طرح الالبوم الجديد للنجم العالمي The Weeknd، يوم الجمعة المقبلة التي ستوافق 7 يناير، ومن المقرر ان يشاركه قائمة كبيرة من النجوم منهم، كوينسي جونز، وتايلر، وليل واين، والمتعاون الموسيقي منذ فترة طويلة Oneohtrix Point Never، وزميله الممثل سكاربورو، وJim Carrey.
وطرح المغنيان Post Malone و The Weeknd أغنيتهما الأخيرة One Right Now، فى نوفمبر الماضي، على الحساب الرسمى للمغنى Post Malone، على موقع يوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية :
You say you love me but I don’t care
That I broke my hand on the same wall that you told me that he fucked you on
You think it’s so easy
Fuckin’ with my feelings
I got one comin’ over and one right now
One right now
I got one comin’ over and one right now
One right now
Said you wanna have my babies
I fucked you so good, you should pay me
Don’t call me baby
When you did me so wrong
But I got over what you did already
Body for a body I’m so petty
How many of your friends fit in my Rolls
Bought you a new face
You should call me Dad baby
Hermes
But you dropped the bag baby
Truth is
Maybe one’s just not enough