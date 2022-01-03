شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينعى الراحل إبراهيم حجازي: مصري مخلص عاشق لبلده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على تقديم واجب العزاء في وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "لما وصلني خبر وفاته افتكرت الليلة اللي عشت معاه فيها على قناة النيل للرياضة حتى الصباح بعد مباراة مصر والجزائر في الخرطوم ومن يومها حبيته جدًا وتابعته في معظم البرامج اللي قدمها وأدركت قد إيه كان مصري مخلص عاشق لبلده عميق ببساطة خفيف الظل جدًا فيلسوف شعبي طريقة كلامه لها نكهة رائعة جذابة والأهم كمان إنه كان أحد أبطال العبور العظيم، أرجوكم الفاتحة والدعاء للرائع النبيل الأصيل إبراهيم حجازي".

تخرج حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

قدم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، وكان يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.