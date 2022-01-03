شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يعود من الغردقة مع أسرة "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم مصطفى شعبان تصوير المشاهد الأولى من مسلسله "دايمًا عامر" الجمعة الماضية فى مدينة الغردقة وجمعت المشاهد الأولى بين مصطفى شعبان والفنانة الكبيرة لبلبة وميرنا نور الدين، والعمل يكتبه ورشة كتباية تحت قيادة المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويعود أبطال المسلسل يوم 7 يناير الجارى لاستكمال تصوير مشاهدهم فى الديكورات الرئيسية بالقاهرة.

مسلسل "دايمًا عامر" يعيده للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعد 7 سنوات منذ آخر أعمالهما معًا من خلال مسلسل "مزاج الخير".

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.