شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شخصيات حقيقية فى الحلقات الأولى من مسلسل "أنا وهى" منهم كريم عفيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان كريم عفيفى فى الحلقات الأولى من مسلسل "أنا وهى" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بشخصيته الحقيقية كممثل وتقف أمامه هنا الزاهد التى تجسد دور "هند" وتتشاجر معه بسبب انفعالها الدائم، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة وأنطلقت أولى حلقاته السبت الماضى على قناة cbc، كما ظهر فى أحداث العمل اليوتيوبر محمد السيسي ومحمد المولى ويظهران ضمن المرضى النفسيين الذين يتعالجون في عيادة الدكتور "شيرين عبد الوهاب" ويجسده الفنان أشرف عبد الباقى.
وتدور أحداثه حول "هند"، والتي تلعب شخصية مطربة في ملهى ليلي، وتواجه العديد من المشاكل، وتذهب لطبيب نفسي يدعى "شيرين عبد الوهاب" أشرف عبد الباقى ومن أجل علاجها يجعلها تتعاون مع "سليم" أحمد حاتم في برنامج علاجي ويتعرضا لمواقف عديدة.
مسلسل "أنا وهى"، يذاع فى تمام الساعة الـ8 مساءً على قناة cbc، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.
ويعاد مسلسل انا وهي، الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً.
مسلسل أنا وهى تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.