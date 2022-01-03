شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شخصيات حقيقية فى الحلقات الأولى من مسلسل "أنا وهى" منهم كريم عفيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان كريم عفيفى فى الحلقات الأولى من مسلسل "أنا وهى" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بشخصيته الحقيقية كممثل وتقف أمامه هنا الزاهد التى تجسد دور "هند" وتتشاجر معه بسبب انفعالها الدائم، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة وأنطلقت أولى حلقاته السبت الماضى على قناة cbc، كما ظهر فى أحداث العمل اليوتيوبر محمد السيسي ومحمد المولى ويظهران ضمن المرضى النفسيين الذين يتعالجون في عيادة الدكتور "شيرين عبد الوهاب" ويجسده الفنان أشرف عبد الباقى.

وتدور أحداثه حول "هند"، والتي تلعب شخصية مطربة في ملهى ليلي، وتواجه العديد من المشاكل، وتذهب لطبيب نفسي يدعى "شيرين عبد الوهاب" أشرف عبد الباقى ومن أجل علاجها يجعلها تتعاون مع "سليم" أحمد حاتم في برنامج علاجي ويتعرضا لمواقف عديدة.