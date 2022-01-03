شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تطرح برومو كليب "مية مية" غناء أميمة طالب وظهور خاص لشيماء سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المخرجة بتول عرفة برومو أحدث أعمالها وهو كليب "مية مية" غناء أميمة طالب، وألحان سهم، ويشهد الكليب ظهور خاص للفنانة الكوميدية شيماء سيف، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشوقت المخرجة بتول عرفة الجمهور، وكتبت عبر صفحتها على تويتر: "جديدى مع صوت من أهم وأحلى أصوات الوطن العربى ،أميمة طالب "مية مية"، من ألحان العبقرى سهم، وظهور خاص للنجمة القمر شيماء سيف، وإخراجى بتول عرفة، قريباً إن شاء الله.



المخرجة بتول عرفة وأميمة طالب أثناء تصوير الكليب

وسبق وشوقت المخرجة الكبيرة بتول عرفة الجمهور لأغنية "بنقاص" للفنانة أيتن عامر والذي تخوض بالأغنية أولى تجاربها الغنائية، حيث نشرت بتول عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، برومو الكليب، وعلقت على الفيديو، قائلة: "إنك تشتغل مع ناس بتحبهم شيء ممتع بس إنك تشتغل معاهم فى عمل كان بالنسبة لهم حلم عمره 18 سنة أكيد الإحساس بيكون مختلف".

وتابعت: قضيت أول يوم فى 2022 فى تصوير أول فيديو كليب لأختى الغالية جداً أيتن عامر، صوتها مفاجئة، انتظرونا قريباً إن شاء الله"، مضيفة: “إنك تشتغل مع ناس بتحببهم شيء ممتع بس إنك تشتغل معاهم فى عمل كان بالنسبة لهم حلم عمره 18 سنة اكيد الاحساس بيكون مختلف ".

واحتفلت بتول عرفة الأيام الماضية، بعيد ميلادها وهنأتها النجمة كارول سماحة، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة، ونشرت كارول صورة تجمعها ببتول عرفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب وأكتر شخص محب أعرفه وإلى صديقتى الموهوبة والمخرجة أتمنى لكى كل حاجة حلوة في العالم بحبك جدًا".