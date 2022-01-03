شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تلغى متابعة شقيقتها على "إنستجرام" قبل أيام من نشر مذاكرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الخلافات لم تنته بعد داخل عائلة النجمة العالمية بريتني سبيرز، حيث بدأت مغنية البوب العام الجديد بإلغاء متابعة أختها الصغرى جيمي لين سبيرز، على موقع "إنستجرام"، وذلك قبل أيام من طرح مذكرات أختها.

وأقدمت بريتني سبيرز، على خطوة إلغاء متابعة حساب أختها الصغرى جيمي لين سبيرز، على إنستجرام، بعد أن كشفت بريتني مرارًا وتكرارًا أنها تعرضت للأذى والاستغلال من أفراد عائلتها، وأنهم كانوا السبب الرئيسي في معاناتها طوال تلك السنوات، ولا يعني ذلك أن بريتني تتابع العديد من الأشخاص، حيث أنها لم تغير قائمة متابعتها باستثناء إزالة أختها منها، ولا تزال تتابع 46 شخصًا، منهم خطيبها سام أصغري، وسيلينا جوميز، ومايلي سايروس، وباريس هيلتون، وليدي جاجا، وهم من دعموها في قضية الوصاية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "us weekly".

يأتى هذا بعدما نفت النجمة العالمية بريتني سبيرز - فى وقت سابق - الأخبار التي تزعم أنها مستعدة للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، بعدما انتهت فترة الوصاية التي سيطرت على حياتها لسنوات، حسبما نشر موقع pagesix.وكشفت بريتني سبيرز، من خلال إنستجرام الخاص بها أنها كانت تأمل في أداء أغاني وموسيقى جديدة من أعمالها الكلاسيكية القديمة، ولكن قانونيا لم تكن قادرة على القيام بذلك بسبب وضعها تحت فترة الوصاية.

وعلى الرغم من كونها أصبحت مسئولة عن التحكم في حياتها وقراراتها الآن، بعد أن قضت المحكمة بإنهاء فترة الوصاية عليها، التي سيطرت على حياتها منذ ما يقرب من 14 عامًا رسميًا الشهر الماضي، اعترفت بريتني بأنها ليست مستعدة للعودة إلى صناعة الموسيقى حتى الآن.

وفي سياق أخر، سبق وقدم والد النجمة العالمية بريتني سبيرز التماسًا لهيئة المحكمة يطلب فيه خصم الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة التي دفعها طوال فترة الوصاية، من أموال ابنته، وبحسب ما ورد في مستندات الدعوى التي تم تقديمها، قدم والد بريتني سبيرز التماسًا للحصول على تأكيد وتفويض وأمر من المحكمة بخصوص ممتلكات ابنته لدفع أتعاب المحامين الذين يشاركون في الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوصاية.

وورد في حيثيات الالتماس المكون من 27 صفحة حسبما ذكر موقع variety: "الدفع الفوري لحساب أتعاب محامي جيمي سبيرز ضروري لضمان إنهاء الوصاية ستتم بسرعة وكفاءة، للسماح لبريتني بالسيطرة على حياتها كما تشاء"، وحصلت "سبيرز" على الضوء الأخضر لتنفيذ المستندات الشخصية لها لأول مرة منذ 13 عاماً تزامناً مع إجراءات انهاء الوصاية عليها التي تشهدها محاكم لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، القاضي قرر منح سلطة تنفيذ المستندات الشخصية للنجمة العالمية بريتني سبيرز على خلفية إجراءات إنهاء الوصاية، ونقل التقرير تصريحات القاضي التي قال فيها " لديها القدرة على فعل ما تريد القيام به"، وهو ما يعد أحدث نجاحات سبيرز في مسيرتها القضائية ضد والدها المستمرة منذ عدة سنوات.