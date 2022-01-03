فن ومشاهير

أيتن عامر بطلة العرض المسرحي في مسلسل "الرواية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة أيتن عامر، على بطولة مسلسل "الرواية"؛ الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث داخل عرض مسرحي أثناء ليلة الافتتاح، في إطار من الغموض والتشويق.

وتجسد الفنانة أيتن عامر، دور بطلة العرض المسرحي وتدعى "ليلي"، وتتورط في العديد من المشاكل والمتاعب بسبب ذلك العرض.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت" و"برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى، إخراج أمير شوقي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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