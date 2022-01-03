"فيديو| أحمد الفيشاوي يرقص على أغنية "الغزالة رايقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الفيديو وهو يرقص على أغنية "الغزالة رايقة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو".

وعلق أحمد على الفيديو: "استنوا فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير في جميع دور العرض، والطبلة دي لأ دا قلبي".

أغنية "الغزالة رايقة" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وشارك بالغناء فيها الطفل محمد أسامة، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الأغنية حققت ما يزيد عن الـ 7 ملايين مشاهدة، عقب طرحها على موقع يوتيوب، للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، المقرر طرحه يوم 5 يناير المقبل.