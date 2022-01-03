فن ومشاهير

"فيديو| أحمد الفيشاوي يرقص على أغنية "الغزالة رايقة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الفيديو وهو يرقص على أغنية "الغزالة رايقة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو".

وعلق أحمد على الفيديو: "استنوا فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير في جميع دور العرض، والطبلة دي لأ دا قلبي".

أغنية "الغزالة رايقة" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وشارك بالغناء فيها الطفل محمد أسامة، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الأغنية حققت ما يزيد عن الـ 7 ملايين مشاهدة، عقب طرحها على موقع يوتيوب، للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، المقرر طرحه يوم 5 يناير المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا