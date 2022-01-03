فيديو| لطيفة تحيي حفلا غنائيا في دبي بمناسبة اليوم الوطني التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي في دبي، غدًا 4 يناير الجاري، بالتزامن مع اليوم الوطني التونسي.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو، من داخل منزلها، قالت فيه: "مستنيتكم بكرة بإذن الله في قاعة اليوبيل بدبي، هتكون سهرة حلوة، بمناسبة اليوم الوطني التونسي".

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة: "استنوني بكرة في حفلي الجديد في قاعة اليوبيل الساعة 8 مساءًا بتوقيت دبي".

يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، واخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏